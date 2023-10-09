Malatya'dan Kayısı Çekirdeği İhracı

Dünyada kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Malatya'da, kayısının yanı sıra çekirdeğin ihracatından da kente döviz girdisi sağlanıyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısıyla beraber tescilli çekirdeğinin ihracatının da devam ettiğini söyledi. Kuru kayısıda olduğu gibi çekirdeğin de yüzde 90'ı yurt dışına satılıyor. Özcan, İhracatı yıl sonuna kadar 5 bin tonla kapatmayı planladıklarını, bir yılda 5 bin ton çekirdek ihracatının önemli olduğunu belirtti.