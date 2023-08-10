Depremde kızı ve torununu kaybetmişti! Cenazelerine 180 gün sonra ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen 10 ilden birisi olan Hatay Antakya'da yüzlerce kişide hayatını kaybetmişti. Biray Beşerikli ve 6 yaşındaki kızı Nazende Dila Beşerikli'de Hatay'da bunun Rönesans Rezidans'da yaşıyordu. 2013 yılında 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satışa çıkarılan 250 dairenin bulunduğu 12 katlı binada yüzlerce aileye mezar oldu. Binanın bahçe katında yaşayan anne kızın cesedine arama çalışmaları sırasında ulaşılamamıştı. 17 gün boyunca enkazda bekleyen ve DNA testi veren Mehmet Beşerikli için acı haber geldi. Acılı baba 180 gün sonra kızı ve torununun cenazesine ulaştı.

ACI HABER GELDİ

Geçici olarak Bursa'da misafir edilen aile gelen acı haber üzerine Hatay'a gitti. Kızları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılıp, dua eden Mehmet-Nihal Beşerikli gelen acı habere sevindiklerini dile getirdi.

Kızı Biray Beşerikli’nin Hatay Şehitler Mezarlığı’nda 915 numaralı mezara, torunu Nazende Dila Açıkgöz’ün ise 369 numaralı mezara defnedildiğini belirten Mehmet Beşerikli , deprem anını asla aklından çıkaramadığını söyleyerek, “O an bizim için kıyamet alameti gibi bir şeydi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ben de aynı olayı yaşadım. Dünyanın sonunun geldiğini düşündük. Bir an önce dursun diye dua ettim. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Eşimle birlikte evdeydik. Oğlum yeni evlendi, o kendi evindeydi. Kızım da sitedeydi. Kızıyla birlikte yaşıyordu. Biz, eşimle birlikte o anı yaşadık” dedi.

BURUK SEVİNÇ !

Kızı ve torununun cenazelerinin bulunduğu için buruk bir sevinç yaşadığını dile getiren baba Mehmet Beşerikli şu sözleri söyledi “Biz ilk hafta başvurumuzu yaptık. Çıkan cenazeleri de takip ediyorduk fakat ilk günlerde arama kurtarma ekipleri bize çıkan cenazeleri göstermediler. Hangi hastaneye gideceğimizi bilmiyoruz. Arkalarından gitsek, çıkan cenazeleri göremeyeceğiz.

Onların takibini yapamayacağız. Ortam karışıktı. Her şey birbirine girdi. Biz de başvurumuzu yaptık. İlk hafta ben, ikinci hafta eşim DNA örneğini verdi. Aradan 6 ay geçti. Bizi 6 ay sonra cumhuriyet savcısı aradı.

Kalbim yerinden fırlayacaktı, çok heyecanlıydım. DNA eşleşmesinin gerçekleştiğini, cenazelerin bulunduğunu söyledi. O an için dünyanın en mutlu insanıydım. Hem buruk sevinç hem üzüntü var. Hepsini bir arada yaşıyorum. Eşim de yanımdaydı, o da hareketsiz kaldı.

Donduk kaldık. Birkaç gün sonra Adli Tıp Kurumu’ndan yüzde 99,9 kesinleşmiş sonuçları geldi. Bizim için gözümüz aydın diyorum. Darısı diğer depremzede kardeşlerimizin başına. Onlara inşallah umut oluruz. İnşallah onların da beklentileri sona erer.”

“ACIMIZ TAZE”

Acılarının hala taze olduğunu dile getiren anne Nilay Bulgurcu Beşerikli ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Kayıp kızımızı ve torunumuzu çok şükür bulduk. İnşallah arafta olan bütün insanlar için umut olur. Bizi aradıkları zaman ‘Size ne diyeceğimizi bilmiyoruz’ diyorlar. Gözünüz aydın diyebilirsiniz. Biz 6 aydan beri üzüntümüzü yaşayamadık.

İnancımıza sarılıyoruz, dua ediyoruz ama bize yerine ulaşmış gibi gelmiyor. ‘Buradan da okusanız gider’ diyorlar ama bize öyle gelmiyor. Şimdi en azından yerleri belli. Acımızı gömdüğümüz bir yer var. Dua edebiliyoruz. Çocukları bulup mezarlarının başına gittiğimizde, yüreğimiz genişledi.

Somut acıya dokunabilmek, ‘İşte buradalar. Artık yerleri belli’ diyebilmek çok mühimmiş. Bazı şeyler nimetmiş. Biz bunu anladık. Ağlayabilmek, cenazeni gömebilmek, onların ortaya çıkması, bunlar nimet olur mu?

Biz bir tek parmaklarına razıydık. Bir parmakları çıksın razıyız diyorduk. Acı bitmeyecek. Sırtımızda bir yük vardı, onu elimize aldık. Onla hayatımızı idame ettireceğiz. Rabbim bütün hayatını kaybedenlere rahmetiyle muamele eylesin.” (DHA)