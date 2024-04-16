Konya'da bir zanlı tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı
Konya'nın Akşehir ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ö.K. (20) ile İ.G. (35) 24 Ağustos Bulvarı Dayıoğlu Kavşağı'nda bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İ.G, Ö.K'yi göğsünden bıçakla yaraladı.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya il merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri, kaçan İ.G'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
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