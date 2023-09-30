Köylüler Haklarını İstiyor! 74 Yıl Önce Kamulaştırılan Esenboğa İçin Dava Açıldı

Esenboğa Havaalanı için 74 yıl önce arazileri kamulaştıran köylüler haklarını istiyor. O dönem kamulaştırma çıkan arazilerine hak edişinden daha küçük bedel biçilmesini kabul etmeyen arsa sahipleri yargıya başvurdu.

Köylüler Haklarını İstiyor! 74 Yıl Önce Kamulaştırılan Esenboğa İçin Dava Açıldı
Editör: Seda Akyüz
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Esenboğa Havaalanı için 74 yıl önce arazileri kamulaştıran köylüler haklarını istiyor. O dönem kamulaştırma çıkan arazilerine hak edişinden daha küçük bedel biçilmesini kabul etmeyen arsa sahipleri yargıya başvurdu. 10 bin kişiyi ilgilendiren 8 bin dönümlük arazi üzerindeki tartışma büyüdü.

Esenboğa Havaalanı İçin 74 Yıl Önce Arazileri Kamulaştırılan Köylüler Haklarını İstiyor

İlk kamulaştırmayı Milli Savunma Bakanlığı 1949 yılında Amerikalılar için yaptı. Karar sonrası Amerikalılar araziyi askeriye olarak 5 yıl kullandı. Ancak hak sahipleri devletin verdiği kamulaştırma bedelini az bulup yargıya gitti. Mehmet Sertkaya yaşananları Ulusal Kanal'a anlattı. Sertkaya, arazileri geri iade edilmeyen hak sahiplerinin arsasının mera olarak kullanıldığını da aktardı. Sertkaya taleplerini de paylaştı.

- Biz her türlü her şeye açığız. Şimdi Mevla buranın çok yüksek olduğu için e tabii biz devletimizin şu ortamda bile özellikle yani zaten ekonomik durumu biliyorsunuz. Biz yerin arazi isteriz. Versinler. Istesenedi versinler. Devlet tahvili versinler yer versinler. Göstersinler. Biz her şeyi kabulüz. Ama hakkaniyetle.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# esenboğa havalimanı # kamulaştırma
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