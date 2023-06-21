Küçükçekmece'de bu kadar da olmaz dedirten olay! Engelli asansörüne motosikletiyle bindi
Küçükçekmece'de görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Küçükçekmece Marmaray İstasyonu üstgeçidinde bulunan engelli asansörüne bir kişi motosikletiyle bindi. Sosyal medyada gündem olan görüntülere cezai işlem başlatıldı. Motosikletin sürücüsüne para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Küçükçekmece'deki Marmaray istasyonunda motosikletiyle engelli asansörüne bindiği görülen sürücünün kimliğini tespit etti.
A.F.G. isimli sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 951 lira para cezası verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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