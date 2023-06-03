Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2023 yılı takviminde dini ve milli bayramlar tarihlerine yer verilmişti. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, çalışanlar başta olmak üzere toplumun büyük kesiminin gözü tatil tarihlerine çevrildi.

Kurban Bayramı'nın başlangıcı, 2023'te Haziran ayının son günlerine denk gelecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak.

TATİL 9 GÜN SÜRER Mİ?

Kurban Bayramı'ndan önceki iş günü olan 26 Haziran Pazartesi ile arife dolayısıyla yarım gün mesai yapılacak 27 Haziran'ın idari izin olarak ilan edilmesi halinde, bayram tatili 24 Haziran-2 Temmuz'u kapsayan 9 güne çıkabilecek.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/kurban-bayrami-tatili-ne-zaman-baslayacak-kac-gun-surecek-9-gun-ihtimali-uzerinden-duruluyor,xitVee7euU67OgR-fghtpA/Y2Q8nnJtvkCXC67TGk5OLQ