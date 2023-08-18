Kuşadası Belediyesi, evcil hayvan merkezini yeniliyor! ''Can dostlarımızın rahatı ve huzuru için''

Hayvanlar için daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulurken kent sakinlerinin de merkezde can dostlarla daha çok vakit geçirmesi amacıyla yürütülen çalışmada, bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile boyama ve renklendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

KUŞADASI EVCİL HAYVANLARI UNUTMADI!

Sokak hayvanlarıyla ilgili yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi yolunda bulunan ve yıl boyunca binlerce sahipsiz kedi ve köpeğin bakım ve sorumluluğunu üstlenen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleriyle fiziki şartları her geçen gün iyileştirilen merkezde son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çevre ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirirken Kuşadası Belediyesi’ne bağlı restoratör ve konservatör ekibi tarafından renklendirme ve boyama işlemleri yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışması çerçevesinde altyapısı bütünüyle yenilenen merkezdeki hayvanların kaldığı padoklar onarılarak sayıları artırıldı.

Alanda yer alan padok, merkez binası ve kedi tedavi ünitesinin bakım ve onarım işlemlerini tamamlayan ekipler, gölgeliklerin sayısını da arttırdı. Ayrıca merkeze at ve eşekler için bir bölüm daha eklendi.

Merkezde bulunan yeşil alanlarda budama, ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kısa süre önce başladıkları peyzaj ve çevre düzenlemesini ise sürdürüyor.

Merkezde hayvanların kaldığı padok, merkez binası ve kedi tedavi ünitesinin duvarları ise Kuşadası Belediyesi’nde çalışmalarını sürdüren restoratör ve konservatör Venüs Şahin ile Çağla Cansın Karaman tarafından farklı desenlerle renklendiriliyor.

Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirten Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fulya Akıllı, “Kuşadası Belediyesi’nin Başkanımız Ömer Günel öncülüğünde yapmış olduğu hayvan dostu projeler ve çalışmalar zaten takdir topluyordu.

Başkanımızın yine can dostlarımızın rahatı ve huzurunu arttırmaya yönelik Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde başlattığı proje şu an son aşamasına yaklaştı.

BÜTÜN EKSİKLİKLER TAMAMLANDI!

Bütün eksiklikler tamamlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile restoratör ve konservatör ekiplerimiz burada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son derece titiz bir şekilde çalışıyor. Ekiplerimizin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni hali merkezimizi ziyarete gelen hayvanseverlerin can dostlarımızla daha çok vakit geçirmesine imkan sağlayacak” dedi.