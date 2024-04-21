Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda oldu! Naci Görür açıkladı

Bugün Tokat'ta gerçekleşen 4,2 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana geldiğini açıklayan Naci Görür, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Naci Görür, X üzerinden şu sözleri söyledi...

Arkadaşlar, Tokat’ın Üçyol-Turhal bölgesinde Almus Fay zonu veya yakınlarında 4,2 deprem oldu. Bu fay kafın bir kolu. GB doğrultusunda Anadolu levhası içerisine uzanıyor. Deprem Sorgun, Yozgat, Sungurlu ve Kırılkale civarında hissedilebilir. Geçmiş olsun.