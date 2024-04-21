Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda oldu! Naci Görür açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür bugün Tokat'ta meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremden sonra önemli açıklamalarda bulundu. Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda olduğunu belirten Görür, bakın neler söyledi...
Bugün Tokat'ta gerçekleşen 4,2 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana geldiğini açıklayan Naci Görür, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Naci Görür, X üzerinden şu sözleri söyledi...
DEPREM KUZEY ANADOLU FAY HATTI'NDA OLDU
Arkadaşlar, Tokat’ın Üçyol-Turhal bölgesinde Almus Fay zonu veya yakınlarında 4,2 deprem oldu. Bu fay kafın bir kolu. GB doğrultusunda Anadolu levhası içerisine uzanıyor. Deprem Sorgun, Yozgat, Sungurlu ve Kırılkale civarında hissedilebilir. Geçmiş olsun.
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