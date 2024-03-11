Lezita işçilerinin eylemi 5.gününde!

Lezita İşçilerinin eylemi devam ediyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sendikal mücadele bayrağını yükselten emekçiler grevin 5'. gününde.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
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Lezita İşçilerinin eylemi devam ediyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sendikal mücadele bayrağını yükselten emekçiler grevin 5'. gününde.

Şarkıda söylendiği gibi, Lezita işçisine “Düğün oldu grevler”... İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita fabrikasındaki grev devam ediyor. Öz Gıda İş Sendikası’nın İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Abalıoğlu Lezita fabrikasında 7 Mart’ta başlattığı grevinde 5. günü geride kaldı.

Emekçilerin eylemini işveren Abalıoğlu Lezita yönetimi fabrika girişine kurdukları ses sistemiyle tahrik etmeye çalışıyor. Ancak işçiler işverenin hamlelerine kulak tıkıyor.

İşçiler ve aileleri, halaylar eşliğinde zafer ve direniş sloganları attı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# işçi # Lezita # Lezita işçileri
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