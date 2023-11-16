Malatya'da 4 Büyüklüğünde Deprem! Civar İller Hissetti Mi? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler...

Türkiye bulunduğu coğrafi kuşak nedeniyle bir deprem ülkesidir. Bu nedenle hemen her dakika deprem olabilmektedir. Peki Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre 16 Kasım günü hangi illerde deprem oldu? Depremler civardaki iller tarafından hissedildi mi?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

16-11-2023 08:18:25 37.052 28.899 7.01 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla) 609661

16-11-2023 08:01:18 38.141 36.817 7.69 ML 1.6 Afşin (Kahramanmaraş) 609660

16-11-2023 07:37:42 37.711 34.721 7.01 ML 2.5 Bor (Niğde) 609659

16-11-2023 07:17:48 38.47 39.166 10.28 ML 2.1 Sivrice (Elazığ) 609658

16-11-2023 07:16:47 37.259 34.181 7.41 ML 2.7 Ayrancı (Karaman) 609656

16-11-2023 07:14:49 37.925 38.002 7.03 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 609657

16-11-2023 07:11:50 38.121 36.519 7.07 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 609655

16-11-2023 07:08:30 38.141 36.511 9.48 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 609654

16-11-2023 07:04:59 37.972 38.377 7 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman) 609653

16-11-2023 06:36:58 40.324 27.158 8.73 ML 2.9 Biga (Çanakkale) 609646

16-11-2023 06:36:52 38.184 37.369 7 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 609645

16-11-2023 06:09:23 38.188 27.627 6.64 ML 1.7 Bayındır (İzmir) 609649

16-11-2023 06:05:30 38.186 38.688 7 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 609652

16-11-2023 06:00:28 37.142 36.957 6.79 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep) 609650

16-11-2023 05:59:51 38.055 36.609 6.98 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 609651

16-11-2023 05:36:45 37.074 28.912 6.76 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla) 609648

16-11-2023 05:16:19 38.451 37.418 7 ML 1.3 Darende (Malatya) 609647

16-11-2023 04:10:59 37.384 36.772 6.94 ML 2.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 609644

16-11-2023 04:05:31 37.356 36.848 7.03 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 609643

16-11-2023 03:56:47 38.266 37.843 7 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 609641

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.11.16 07:40:28 40.3192 27.1588 14.0 -.- 2.5 -.- GEYIKKIRI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.11.16 07:37:43 37.6720 34.7637 7.5 -.- 2.7 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE) İlksel

2023.11.16 07:17:47 38.4943 39.2170 5.6 -.- 1.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2023.11.16 07:16:47 37.2840 34.1837 7.2 -.- 2.8 -.- BERENDI-AYRANCI (KARAMAN) İlksel

2023.11.16 07:11:49 38.1553 36.5322 1.1 -.- 2.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.16 07:08:29 38.1592 36.5432 3.4 -.- 2.0 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.16 07:04:59 38.0025 38.2543 5.4 -.- 2.0 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.16 06:36:57 40.3173 27.1508 11.7 -.- 3.3 3.1 GEYIKKIRI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.11.16 06:09:22 38.1727 27.6648 22.1 -.- 1.7 -.- TOKATBASI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel

2023.11.16 06:05:29 38.2720 38.6458 1.9 -.- 1.6 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel

2023.11.16 06:00:21 37.2502 37.6590 23.5 -.- 1.7 -.- TOKACLI-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel

2023.11.16 05:59:51 38.0353 36.5725 7.2 -.- 1.5 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.16 05:36:45 37.0647 28.9210 11.4 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.11.16 05:16:19 38.4968 37.2740 5.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.16 04:10:59 37.4075 36.7832 6.6 -.- 1.8 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.16 04:05:31 37.3732 36.8477 5.3 -.- 1.3 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.16 03:44:55 38.1378 36.8738 5.0 -.- 1.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.16 03:43:39 37.0792 28.8982 6.5 -.- 2.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.11.16 03:42:40 38.8688 38.2915 5.0 -.- 2.3 -.- KUYUDERE-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2023.11.16 02:54:48 38.0393 36.5623 5.0 -.- 2.0 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.16 02:45:07 38.1515 36.5185 6.4 -.- 1.0 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.16 02:42:10 37.9818 36.2462 8.4 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.16 01:58:44 38.2963 38.1480 5.0 -.- 3.3 3.3 DURULDU-(MALATYA) İlksel

2023.11.16 01:53:35 36.6135 36.4583 9.1 -.- 1.9 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.16 01:32:09 38.1892 38.4992 5.0 -.- 4.0 4.0 ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.11.16 01:30:13 39.8852 38.0198 5.0 -.- 2.2 -.- BEGENDIK-IMRANLI (SIVAS) İlksel

2023.11.16 00:48:00 38.5272 45.0003 5.0 -.- 2.6 -.- IRAN İlksel

2023.11.16 00:46:54 38.0125 36.5035 5.4 -.- 1.9 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.16 00:29:56 38.2152 38.6570 2.1 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.11.16 00:23:09 38.2483 26.2158 7.8 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel