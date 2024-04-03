Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD duyurdu, Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği ise 13,9 olarak belirlendi.
AFAD X üzerinden duyurdu, Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği ise 13,9 olarak belirlendi. Deprem, saat 10:48'de meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-04-03
Saat:10:48:14 TSİ
Enlem:38.03944 N
Boylam:37.67889 E
Derinlik:13.9 km
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