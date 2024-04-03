Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD duyurdu, Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği ise 13,9 olarak belirlendi.

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD X üzerinden duyurdu, Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği ise 13,9 olarak belirlendi. Deprem, saat 10:48'de meydana geldi.

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