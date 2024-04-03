AFAD X üzerinden duyurdu duyurdu, Eskişehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem 2 Nisan 2024 Çarşamba saat 00:06'da Seyitgazi ilçesinde meydana geldi.

ESKİŞEHİR'DE DEPREM