Eskişehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD duyurdu, Eskişehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem saat 00:06'da Seyitgazi ilçesinde meydana geldi.
AFAD X üzerinden duyurdu duyurdu, Eskişehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem 2 Nisan 2024 Çarşamba saat 00:06'da Seyitgazi ilçesinde meydana geldi.
ESKİŞEHİR'DE DEPREM
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2024
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Seyitgazi (Eskişehir)
Tarih:2024-04-03
Saat:00:06:20 TSİ
Enlem:39.36222 N
Boylam:30.57056 E
Derinlik:7 km
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