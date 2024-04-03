Eskişehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD duyurdu, Eskişehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem saat 00:06'da Seyitgazi ilçesinde meydana geldi.

Eskişehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu
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AFAD X üzerinden duyurdu duyurdu, Eskişehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem 2 Nisan 2024 Çarşamba saat 00:06'da Seyitgazi ilçesinde meydana geldi.

ESKİŞEHİR'DE DEPREM

Eskişehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu - Resim : 1

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