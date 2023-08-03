Malatya'da deprem! Hangi iller etkilendi?

Malatya'da sabah saatlerinde 4.3 şiddetinde deprem kaydedildi. Deprem yakın illerden hissedilmemesine rağmen büyük sarsıntı yaratmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.56'da merkez Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.