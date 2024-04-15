Malatya'da feci kaza! Otomobille otobüs çarpıştı: 22 kişi...

Malatya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen otobüsteki 19 kişi otomobilde ise 3 kişi yaralandı.

Malatya'da feci kaza! Otomobille otobüs çarpıştı: 22 kişi...
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Malatya'da otomobille otobüsün çarpışması sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı. Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta Cihan Menek yönetimindeki 34 VT 1689 plakalı otomobille Yaşar Mendeş'in kullandığı 65 ES 817 plakalı otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada otomobildeki 3 kişi ile otobüsteki 19 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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