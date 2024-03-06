Maltepe'de yangın paniği! 2 kişi binada mahsur kaldı

Maltepe'de, Zümrütevler Mahallesi'nde yangın paniği yaşandı. 4 katlı bir binada meydana gelen yangında binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Maltepe'de yangın paniği! 2 kişi binada mahsur kaldı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde yangın paniği yaşandı. Yangın, Zümrütevler Mahallesi Cem Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan bu kişilere ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin binadan çıkardığı bir kedi, kalp masajı yapılması ve oksijen verilmesine rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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