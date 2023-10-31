Manisa Demirci'de İmece Usulü Tarhana

Birçoğumuzun sevdiği tarhana çorbası için hazırlıklar başladı. Manisa Demirci'de bir araya gelen kadınlar imece usulü işe koyuldu. Yoğurulmasından, karılmasına ve kurutulmasına kadar bakalım tarhana hangi işlemlerden geçiyor.

Manisa Demirci'de İmece Usulü Tarhana
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Malzemeler hazırlanıyor, koca kazanda kaynatılıyor. Yapılan harç kurutmak için seriliyor. Yapılan bu hazırlık “şifalı tarhana” için.

Manisa’nın Demirci ilçesinde kadınlar bir araya gelerek imece usulü tarhana yapıyor.

Kış mevsiminin vazgeçilmez çorbaları arasında yer alan tarhananın malzemeleri arasında hünnap, iğde, kuşburnu, nane ve alıç gibi farklı şifalı bitkiler yer alıyor.

Domates, patates, soğan, fasulye, nohut, elma, ayva, sarımsağın da konulduğu tarhananın harcı, odun ateşinde kaynatılıyor.

Su değirmeninde öğütülen undan hazırlanan hamur ile karılan tarhana harcı, bir gün daha bekletildikten sonra küçük parçalara bölünerek bez üstünde kurutuluyor.

Kuruyan tarhana parçaları kadınlar tarafından ufalanarak toz haline getiriliyor. Elekten geçirilen toz tarhanalar, beze serilip bir süre bekletildikten sonra tüketime hazır hale geliyor.

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