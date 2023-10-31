Şili'de Büyük Deprem! 6,7 Şiddetiyle Sallandılar

Güney Amerika ülkelerinden Şili'de büyük bir deprem meydana geldi. Atacama bölgesi açıklarında gerçekleşen 6,7 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Şili'de Büyük Deprem! 6,7 Şiddetiyle Sallandılar
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Güney Amerika ülkelerinden Şili'de büyük bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) depremin detaylarına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, 6,7 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği belirtildi. Depremin, merkez üssünün, ülkenin Atacama bölgesindeki Vallenar kentinin 81 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Şili # deprem # Güney Amerika
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