Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 8 Bin 525 Oldu

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. 25 gündür yoğun saldırı altına tutulan Gazze'deki ölü ve yaralı sayısı ile ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama daha yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte İsrail'in 18 katliam gerçekleştirdiğini ve 219 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. El-Kudra, Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın olmak üzere 8 bin 525'e çıktığını, 21 bin 643 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kudra, Bakanlığa 1100'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 2 bin enkaz altında kalan kayıp ihbarı geldiğini aktardı.

İsrail'in kasıtlı olarak 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, saldırılarda hedef alınmaları ve yakıt sorunu nedeniyle 15 hastane ve 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını belirten Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik ihlalleri sonucu 130 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, 25 ambulansın hizmet dışı kaldığını söyledi.

İki Hastanede Durum Kritik

Sözcü Kudra, İsrail'in defalarca Kudüs ve Endonezya hastaneleri çevresini hedef alarak yaralıların, hastaların, sağlık personelinin ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarını tehlikeye attığını vurguladı.

"Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin iki ana jeneratörünün yarın gün sonunda durması konusunda geri sayım başladı." şeklinde uyarıda bulunan Kudra, tüm taraflara sağlık sistemine yakıt, ilaç ve tıbbi malzemeler sağlamak ve binlerce yaralı ile hastanın hayatını kurtarmak için acilen harekete geçmeleri çağrısı yaptı.