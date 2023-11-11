Manisa'da 100. Yılda 1923 Fidan! Milli Ağaçlandırma Gününde Cumhuriyet için Fidan Diktiler

Manisa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla il genelinde 45 bin 100 fidan toprakla buluşarak geleceğe nefes oldu. Bu yıl 1923 fidanın dikiminin yapıldığı Yunusemre ilçesindeki Cumhuriyet Ormanı alanına hava muhalefeti nedeniyle katılamayan cumhuriyetle yaşıt 100 yaşındaki Ayşe Kocaman'ın fidanını alandaki en küçük çocuk olan 3 yaşındaki Hüma Su Özer ve Manisa Valisi Enver Ünlü birlikte dikti.

Manisa’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes' mottosuyla 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları oluşturuldu. Manisa Merkez’de 1923 fidan olmak üzere il genelinde 45 bin 100 fidanın toprakla buluştuğu etkinlikte, Manisa İl Jandarma Komutanlığı cumhuriyetin 100. yılında 100 kadın jandarma 100 fidanla katkı sağladı.

Manisa Valiliği ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüs yanında bulunan Bağyolu üzerinde Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle 1923 fidanla Cumhuriyet Ormanı oluşturuldu. Fidan dikim törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, daire müdürleri, öğrenciler, toplum kuruluşları, vatandaşlar katıldı.

VALİ ÜNLÜ: CUMHURİYETİMİZİN YÜZÜNCÜ YILI ANISINA 1923 FİDAN DİKİYORUZ

Konuşmasında Manisa'da 539 bin 337 hektar orman alanının önemli bir oranda karbon tuttuğuna dikkat çeken Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk'ün konuşmasının ardından vatandaşlara hitap eden Manisa Valisi Enver Ünlü şunları söyledi:

- Bugün fidanlarımızı kutsal vatan toprağıyla, umutları yarınla buluşturma günü. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı anısına bugün burada 1923 adet fidan, ilimiz genelinde de 45 bin 100 fidan dikiyoruz. Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; aldığımız nefesin, hayat bulduğumuz suyun ana kaynağı ormanları korumak tüm insanlığın ortak görevidir. Ormanlarını bilinçsizce tüketen toplumlar; dünlerini, bugünlerini ve daha da önemlisi geleceklerini yok ederler. Sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde, havanın, suyun ve toprağın korunması gün geçtikçe önemi artan bir konu olarak hep gündemimizde yer almaktadır. Ülke genelinde ağaç ve orman sevgisini geliştirerek gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesini sağlamak ve daha yeşil bir vatan, daha yeşil bir dünya için çok çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Peygamber Efendimizin 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı mutlaka dikiniz' hadis-i şerifinden hareketle yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' seferberliğiyle ülkemize hediye edeceğimiz fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde daha yeşil bir Türkiye için eller toprağa değsin, yarınlarımız yeşersin diyoruz. 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' sloganıyla toprakla buluşturduğumuz fidanlarımızın daha yeşil bir vatana, daha yaşanabilir bir dünyaya vesile olmasını temenni ediyor, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzü kutluyorum.

100 YAŞINDAKİ TEYZENİN FİDANINI 3 YAŞINDAKİ HÜMA SU DİKTİ

Fidan dikiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği katılımcılara uygulamalı olarak anlatılırken, ilk fidan cumhuriyetle yaşıt olan 100 yaşındaki Ayşe Kocaman için dikildi. Kocaman'ın hava muhalefeti nedeniyle katılamadığı törende fidanı, alandaki en küçük çocuk olan 3 yaşındaki Hüma Su Özer ve Manisa Valisi Enver Ünlü tarafından birlikte dikildi. Cumhuriyet Ormanı bölgesine 1923 adet servi ve çam fidanı dikilirken, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) Manisa Şubesi üyeleri tarafından da alana çamur içine saklanmış meyve ağacı tohumlarından serpiştirildi.