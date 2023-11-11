100. Yılda Bozkırı Yeşillendirecekler! Konya'da Cumhuriyetin 100. Yılı İçin Fidanlar Ekildi

Konya'da “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” etkinliği çerçevesinde 31 ilçede 65 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Konya'da Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde oluşturulan 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı’nda Milli Ağaçlandırma Günü “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” fidan dikim etkinliği düzenlendi. Fidan dikim etkinliğine katılan Konya Valisi Vahdettin Özkan, vatandaşlarla birlikte fidanları toprakla buluşturup, can suyunu verdi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde Cumhuriyet için sayısız fidan dikilen etkinlikte devlet erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Vahdettin Özkan şunları söyledi:

Havanın, suyun, toprağın ve çevresel değerlerin muhafaza edilmesi sağlıklı bir gelecek inşa etmenin temel şartıdır. Toplumsal refah; çevreyle barışık bir ortamın oluşturulması ile mümkündür. Bu noktada şehrimizde büyük bir hassasiyetin olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bütün meslek kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, öğrencilerimiz tek tek Konyalı hemşehrilerimizin bu noktada hassas olması en büyük zenginliğimizdir. Bu sebeple buraya teşrif eden, ağaç dikmek isteyen, yeşille beraber yaşamanın önemini kavramış ve bunu faaliyet haline getirmiş arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeşille barışık sanayi altyapısının oluşturulması, çevresel değerlerin korunmasıyla ilgili hassasiyetin artarak devam etmesi lazım. Çevre üzerindeki baskıların artması ülkemizde ve bütün dünyada yüksek derecede bir külfete maruz bırakıyor. Yeşilin muhafazası anlamında parlamentomuz önemli kurallar ihdas etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizin bu ihtiyaçlarına ve hissiyatına tercüman olarak himayelerinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğini bugün ilimizde de icra etmiş olduk. Hükümetimize, devletimize, insanlarımıza yeşille ilgili hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerimi arz ederken, hassaten minik yavrularımıza öğrencilerimize bir daha teşekkür ederiz.