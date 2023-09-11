Manisa'da dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı

Manisa'da dolandırıcılık iddiası ile gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Manisa'da Şehzadeler ilçesinde birçok kişiden kapora alarak dolandırdığı ortaya çıktı.

Manisa'da dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı
Manisa'da dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı
Editör: Süleyman Daban
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağını satmak istediğini öne sürerek çok sayıda kişiden kapora alarak dolandırdığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen şikayetler üzerine çok sayıda kişiden kapora toplayıp üzüm bağını satmayan Y.T'yi (20) takibe aldı.

Bu şekilde 2,5 milyon lira değer biçtiği üzüm bağı için 6 kişiden kapora adı altında yaklaşık 80 bin lira topladığı belirlenen zanlı evinde yakalandı.

Y.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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