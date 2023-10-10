Manisa'da Süt Üreticisi Destek İstiyor

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Hatun Mahallesi'nde hayvancılık yapan Nazmi Kayaalp ve İsmail Kayaalp girdi maliyetlerinden yakındı.

Sütün üreticiden ucuza alındığını düşünüyorlar. Girdi maliyetleri nedeniyle artık bu işi yapmakta zorlandıklarını söylüyorlar.

Hayvanın gideri de çok fazla. Üretici karşılığında kazanamadığını anlatıyor. Somalı üretici kurduğu tesiste işini severek yapıyor ancak gider kazançtan daha fazla.

Mazot fiyatları tarladaki çiftçiyi de tesisteki besiciyi de zor durumda bırakıyor.

Çiftçi bağdan bahçeden tesisten hükümete seslense de onları duyan yok.