Manisa'da Süt Üreticisi Destek İstiyor

Ulusal Kanal, Manisa Soman'da çiftçilik yapan bir ailenin tesisine konuk oldu. Baba oğul birlikte üretim yapıyor. Ancak süt satışından kazanamadıklarını söylüyor. Sütün 15 tl olmasını talep ediyorlar.

Editör: Osman Bekar
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Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Hatun Mahallesi'nde hayvancılık yapan Nazmi Kayaalp ve İsmail Kayaalp girdi maliyetlerinden yakındı.

Sütün üreticiden ucuza alındığını düşünüyorlar. Girdi maliyetleri nedeniyle artık bu işi yapmakta zorlandıklarını söylüyorlar.

Hayvanın gideri de çok fazla. Üretici karşılığında kazanamadığını anlatıyor. Somalı üretici kurduğu tesiste işini severek yapıyor ancak gider kazançtan daha fazla.

Mazot fiyatları tarladaki çiftçiyi de tesisteki besiciyi de zor durumda bırakıyor.

Çiftçi bağdan bahçeden tesisten hükümete seslense de onları duyan yok.

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# Manisa # süt # üretim
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