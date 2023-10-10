Bursa'da 98 Yıl Sonra İlk Sema Ayini

Tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Bursa adeta açık hava müzesine dönüştürüldü. Osmanlı Sultanı 1. Ahmed’in emriyle 1615’te kurulan, 1925 yılında yasayla kapatılıp kaderine terk edilip yıkılan Bursa Mevlevihanesi'nde ilk sema ayini yapıldı.



Osmanlı Sultanı 1. Ahmed’in talebi ile 1615 yılında kurulan Bursa Mevlevihanesi, kaderine terk edilmişti.



Türbe dışındaki bölümleri kullanılamaz hale gelen Mevlevihane, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi.



İlk günkü özgün kimliğine kavuşturulan Bursa Mevlevihanesi'nde Mevlevi dervişleri, 98 yıl sonra ilk kez sema ayini yaptı.



Restorasyon sonrası Bursa Mevlevihanesi'nin açılış töreni Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş tarafından yapıldı.



Törene Hz. Mevlana’nın 22. kuşaktan evlatları, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanları, İlçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.