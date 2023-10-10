EURO 2032 Türkiye ve İtalya'da Düzenlenecek! UEFA Tarihi Kararı Duyurdu

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için İtalya ile ortak aday olan Türkiye'nin ev sahipliği hayali gerçeğe dönüştü. Türk futbolu için tarihi kararı UEFA resmen duyurdu. Organizasyon, Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğinde ortaklaşa düzenlenecek.

UEFA EURO 2032'yi Türkiye ve İtalya'ya Verdi!

EURO 2032'nin ev sahibinin belirleneceği UEFA Yönetim Kurulu toplantısı, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlendi. Toplantının ardından gerçekleştirilen törende, EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı. EURO 2032'nin ev sahiplerinin açıklandığı törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile iki ülkenin heyetleri birlikte basın mensuplarına poz da verdi.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kararın ardından büyük sevinç yaşadı.

EURO 2032 için yalnızca Türkiye ve İtalya ortak adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Maçlar İki Ülkede 10 Şehirde Oynanacak

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek. İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi olarak açıklanmasının ardından ise iki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek. Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. Açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı ise daha sonra belli olacak.

Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylık Süreçleri

Türkiye, daha önce 6 kez Avrupa Şampiyonasına aday olmuş ancak ev sahipliği hakkını elde edememişti. EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e tek başına adaylık başvurusu yaptı. Türkiye, EURO 2020 ve 2028 adaylıklarından ise çekilme kararı almıştı.

Türkiye, EURO 2008'in ev sahipliği için Yunanistan ile ortak başvuruda bulunmuştu. O dönem Türkiye-Yunanistan ortaklığı ile Avusturya-İsviçre ortaklığı finale kalmıştı. Finalde EURO 2008 organizasyonu Avusturya-İsviçre ortaklığına verilmişti.

Türkiye, EURO 2012'ye ev sahipliği yapmak için tek başına aday oldu. Türkiye'nin ön eleme oylamasında elendiği EURO 2012'nin ev sahipliği oylamasını finalde Polonya-Ukrayna ortaklığı kazanmıştı.

Türkiye, EURO 2016'nın ev sahipliği adaylığını ise finalde Fransa'ya karşı kıl payı kaybetmişti. Cenevre'de yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında ilk tur oylamada İtalya elenirken, Türkiye ve Fransa finalde yarıştı. Finalde 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesinden 7'si Fransa'yı, 6'sı Türkiye'yi seçince, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye kıl payı elenmiş oldu.

Türkiye, EURO 2020 için de adaylık başvurusunda bulunmuştu. TFF, daha sonra değiştirilen formatla Avrupa'nın 11 şehrinin ev sahipliğinde yapılacak EURO 2020 için aday olmama kararı alındığı ve EURO 2024 için adaylık çalışması başlatıldığını açıklamıştı. Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yaptığı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenmişti.

Türkiye, EURO 2024'e de tek başına aday oldu ve ev sahipliği için Almanya ile mücadele etti. UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin oylamasında turnuvaya ev sahipliği hakkını Almanya kazandı. UEFA tarafından yapılan açıklamada, Almanya'ya 12, Türkiye'ye ise 4 oy çıktığı duyuruldu.

Türkiye, EURO 2028 için de adaylık başvurusu yapmış ancak bu adaylıktan da geçtiğimiz günlerde çekilmişti. TFF, EURO 2032 adaylık başvurusunun kabul edilmesi durumunda EURO 2028 adaylığından çekileceğini önceden duyurmuştu.