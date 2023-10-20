Manisa'da Zeytin Veriminde Büyük Kayıp

Altı kömür üstü zeytin olan Manisa'nın Soma ilçesinde bu sezon zeytinyağı maliyetli olacağa benziyor. Çünkü zeytin ağaçları boş kaldı. Yüzde 70'e yakın kayıp var. Zeytinyağı fiyatları da 230 lira bandında seyrediyor.

Editör: Osman Bekar
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2023-2024 yılı zeytin sezonu başladı. Ancak artan maliyetler hem üreticiyi hem tüketiciyi zora sokacağa benziyor. Yaz başında zeytini don vurdu. Ardından gelen sıcaklar da yaktı.

Manisa'nın Soma ilçesinde üreticinin kaybı çok büyük. Verim düştü. Borçlanarak üretim yapan çiftçi kara kara düşünüyor.

Girdi maliyetleri nedeniyle 230 tl bandında olan zeytinyağının sezon sonuna doğru 250-300 lirayı göreceği tahmin ediliyor.

Üretim aşamasında birçok kaleme yüzde 100-200 oranında zam geldi. Çiftçi zor günlerden geçiyor.

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# Zeytin # Manisa
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