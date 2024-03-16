Mardin'de feci kaza! Tanker ile otomobil çarpıştı

Mardin'in Midyat ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'de feci kaza! Tanker ile otomobil çarpıştı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Mardin'in Midyat ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Midyat İdil kara yolunun 17. kilometresi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Manas T. idaresindeki 71 AG 497 tanker, 29 yaşındaki Muhammet Yeşilyurt'un kullandığı 21 ADE 313 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, feci kazada otomobilin sürücüsü Muhammet Yeşilyurt'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# mardin # midyat # trafik kazası
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