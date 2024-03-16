Seçim yasakları 21 Mart'ta başlayacak! Son 10 günde neler olacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimler için belirlediği takvim işliyor. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, oy verme gününden önceki 10'uncu gün olan 21 Mart Perşembe sabahı başlayacak. Yasaklar oy verme gününden önceki gün saat 18'de sona erecek.

Yasaklar kapsamında açık yerlerde, güneşin batmasından güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Okullarda, kışla, karargâh gibi askeri bina ve tesisler ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yasağı devam edecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 30 Mart saat 18'e kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecekler.

Son 10 gün içinde yazılı, sözlü yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminlerle ilgili yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim büroları ile açık ve kapalı yer toplantıları ile taşıtlarına, 30 Mart saat 18.00'e kadar parti bayrağı, afiş, pankart gibi malzemeleri asabilecek.

Döküm ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanan seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı 24 Mart Pazar günü tamamlanacak. Seçmenler bilgi kağıtlarını yanlarında getirmek zorunda olmayacak.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından öğrenebilir.

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini de bir saat öne çekti.