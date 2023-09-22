Marmara Denizi’ni kirleten gemiye dudak uçuklatan ceza!

Yalova ili Çiftlikköy ilçesi açıklarında kirli balast suyu Marmara Denizi’ne bastığı tespit edilen Liberya bayraklı kuru yük gemisine 7 milyon 717 bin 748 lira idari para cezası kesilirken seferden de men edildi.

Marmara Denizi’ni kirleten gemiye dudak uçuklatan ceza!

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir atan Liberya bayraklı bir geminin Marmara Denizi'ne kirli balast su bastığını tespit edildi.

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MARMARA DENİZİ’Nİ KİRLETEN GEMİYE DUDAK UÇUKLATAN CEZA!

Ekipler kirli balast suyun denize bırakıldığı anları ise kayıt altına aldı. Gemiye Çevre Kanunu çerçevesinde 7 milyon 717 bin 748,58 lira idari para cezası kesildi. Yalova Bölge Liman Başkanlığınca gemi seferden men edildi. Konuyla ilgili tahkikatı sürdüğü öğrenildi.

Marmara Denizi’ni kirleten gemiye dudak uçuklatan ceza! - Resim : 2

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