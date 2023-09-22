Dikkat bulaşma riski yüksek! Uzmanlar eris varyantına karşı uyarıyor

Dr. Vuslat Keçik Boşnak, "Türkiye'de de görülen EG.5.1 yani koronavirüs eris varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından omicron soyundan gelen covid-19’un mutasyona uğramış bir alt varyantıdır ve daha bulaşıcıdır. Eris varyantının ortaya çıkmasının nedeni virüsün insanlar arasında yayılırken zamanla mutasyona uğramasıdır. Bu mutasyonlar virüsün davranışını ve özelliklerini değiştirebilir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenen varyantlar listesinde 5. sırada yer alan yeni varyant, ilk olarak Şubat 2023'te tespit edilmiştir"dedi.

DİKKAT BULAŞMA RİSKİ YÜKSEK!

Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, Eris Varyantı diğer ifade ile Eris Virüsü hakkında bilgiler vererek, bu Covid-19'un virüsün mutasyona uğraması ile kuluçka süresi kısaldığını belirterek, kuluçka süresinin ortalama beş gün olduğunu ifade etti.

‘’Eris varyantı, kişiden kişiye öksürme, hapşırma, konuşma ile kolayca bulaşabilir. Bu hastalığın başlıca belirtileri ise, ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş ağrısı, nefes darlığı, hapşırma, tat ve koku kaybı, halsizlik ve yorgunluk, kas ve eklem ağrıları, iştahsızlık, ishal olarak sıralanırken, eris varyantı belirtileri, yaygın Covıd-19 semptomları ile benzerlik göstermektedir. Omicron’un diğer tüm varyantları gibi eris varyantı da üst solunum yollarını enfekte eder Ancak 65 yaş ve üzeri ya da bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, virüs alt solunum yolları hastalıklarına da neden olabilir. Diğer yandan koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni varyantlarında tat-koku kaybı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi semptomların görülme sıklığının azaldığı söylenebilir. Ortaya çıkan tüm varyantlarda olduğu gibi, genotipteki küçük farklılıklar bağışıklığın işe yaramamasına neden olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), EG.5'i "takip edilen varyant" olarak sınıflandırdığı için eris varyantını daha bulaşıcı veya şiddetli sonuçlara neden olabilecek varyant olarak değerlendirilmesine neden olabileceği söylenebilir. Bağışıklık sistemi zayıf, kronik hastalığı olan ve yaşlı kişilerde eris varyantının etkileri ve semptomları daha şiddetli görülebilir ancak eris varyantında henüz ölümlü vaka görülmemiştir. ‘’

UZMANLAR ERİS VARYANTINA KARŞI UYARIYOR

Doç. Dr. Boşnak, eris varyantından korunmak için uygulanacak yöntemler hakkında açıklama yaparak, hastalıktan korunmak için; kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesini, temas edilen yüzeyleri düzenli ve sık bir şekilde temizleyip, dezenfekte edilmesini, hasta olduğundan şüphe duyulan kişilere fazla yaklaşılmamasını, bağışıklığı güçlü tutmak için; sağlıklı beslenilmesini, uyku düzenine dikkat edilmesini, hastalıktan şüphe edilmesi durumunda evde istirahat edilmesini ve kalabalık ortamlarda maske takılması gibi önlemlerin virüsten korunmak için önemli olduğunu belirtti.