Marmaris trafik ekipleri 24 saat denetimlere devam ediyor

Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri akşam saatlerinde ilçenin farklı noktalarında yaptıkları radarlı hız denetimlerinde yasal hız sınırını aşan 10 sürücüye farklı sınır aşımları rakamları ile toplamda 14 bin 900 lira para cezası ile ehliyet puanı cezası kesti. Trafik Amiri Komiser Alperen Aykırı, denetimlerin tüm ilçe genelinde her gün farklı nokta ve saatlerde yapılacağını belirterek sürücülerin önce kendi can güvenlikleri için kurallara uymalarını istedi.

MARMARİS TRAFİK EKİPLERİ 24 SAAT DENETİMLERE DEVAM EDİYOR