Mecidiyeköy-Mahbutbey metrosunda arıza: İstasyonlarda yoğunluk oluştu

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Mecidiyeköy-Mahbutbey metrosunda arıza: İstasyonlarda yoğunluk oluştu
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M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda arıza sebebiyle seferlerin durdurulması kararı alındı.

Peronlara yanaşan vagonların kapıları açılırken istasyonlarda merdiven iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı.

Bazı yolcular seferlerin yapılamaması nedeniyle başka araçlara binmek için peronlardan ayrılırken, anonslarda teknik arızadan dolayı seferlerin yapılamadığı belirtildi.

Çalışmaların ardından arıza giderilirken seferler yeniden başlatıldı.Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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