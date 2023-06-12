Mecidiyeköy-Mahbutbey metrosunda arıza: İstasyonlarda yoğunluk oluştu

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda arıza sebebiyle seferlerin durdurulması kararı alındı.

Peronlara yanaşan vagonların kapıları açılırken istasyonlarda merdiven iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı.

Bazı yolcular seferlerin yapılamaması nedeniyle başka araçlara binmek için peronlardan ayrılırken, anonslarda teknik arızadan dolayı seferlerin yapılamadığı belirtildi.

Çalışmaların ardından arıza giderilirken seferler yeniden başlatıldı.Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oldu.