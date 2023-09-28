Mersin'de Balıkçıların Ağına Pirinç Çuvalları Takıldı

Mersin'de avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına balık değil pirinç çuvalları takıldı. 62 çuval karaya çıkarıldı. Balıkçılar şaşkın.

Mersin'de Balıkçıların Ağına Pirinç Çuvalları Takıldı
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Balık avlamak isterken denizden çöp topladılar. Balıkçılar denizi kirletenlere tepkili. Mersin'in Erdemli ilçesinde avlanmak için denize açılan bir balıkçı teknesinden yaklaşık 2,5 mil açıkta ağ atıldı.

Balıkçılar Şaşkın!

Kısa süre sonra ağı çekmeye çalışan tayfa, ağda çuvallar olduğunu gördü. İnceleme sonucunda çuvallarda pirinç olduğu tespit edildi. Mersin Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın, ağa takılan çuvalları başka bir balıkçı teknesinin yardımıyla kıyıya getirdiklerini söyledi. Çuvalları iki tekne kaldıramadı. Bir tanesinin vinç direği düştü. Ağlar parçalandı ve çuvalları indirmek için kurtarıcıdan destek istendi.

Mersin'de Balıkçıların Ağına Pirinç Çuvalları Takıldı - Resim : 1

İş Yeri Sahibinden Kiracısına Baskıİş Yeri Sahibinden Kiracısına BaskıYurt
# mersin erdemli # balıkçılar # pirinç # Deniz
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