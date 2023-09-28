İş Yeri Sahibinden Kiracısına Baskı

Düzce'de kiracısını çıkarmak için ilginç bir yönteme başvurdu. İş yerinin önüne kum döktü. Konuralp bölgesinde pastane işleten E.Ö iş yerinin önüne yığın halinde kum dökülmesi üzerine şikayette bulundu.



Mülk sahibi R.S'nin, kiracısını çıkartmak için böyle yol izlediği iddiasıyla ikili arasında anlaşmazlık yaşandığı ve mahkemelik oldukları öğrenildi. Zabıta ekipleri "toplumsal hayatın sağlıklı işleyişini engellediği" gerekçesiyle şahsa "Kabahatler Kanunu" kapsamında 30 bin lira para cezası uyguladı. Ekiplerin, kumu kaldırması için R.S'ye iki gün süre tanıdığı öğrenildi.