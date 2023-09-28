Barajlardaki su iyice çekildi! Yetkililer tedirgin, İSKİ uyardı: 28 Eylül günü baraj doluluk oranları nasıl değişti?

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri olarak bazı özel ihtiyaçları ve gündemleriyle öne çıkar. Şehrin sağlığı açısından baraj doluluk oranları hayati bir önemdedir. Bu nedenle çok sayıda insan barajların doluluk oranlarını merak etmektedir. Peki, 28 Eylül itibariyle İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı ne kadar olmuştur?

Baraj doluluk oranları hem yağış oranı hem de sıcaklıklarla ilgilidir. Sonbaharın başlamasına rağmen hava değişikliklerinin yaşanamaması, sıcaklıkların devam etmesi ve yağışların artmaması nedeniyle baraj doluluk oranları da olumsuz etkilenmiştir. 28 Eylül 2023 günü İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %22,68'i gösteriyor. Bu oran son 10 yılın en düşük oranlarından birisi... Peki diğer barajların 28 Eylül'deki doluluk oranları kaça düştü?

28 EYLÜL GÜNÜ İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN GÜNCELDOLULUK ORANLARI