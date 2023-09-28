Türkiye'nin batısında sıcaklık düşecek! Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? 28 Eylül hava durumu...

Hava durumu her gün hayatımızı etkiler. Bu nedenle herkes hava durumunu yakından takip eder. Hava durumunu takip etmek için internette "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun cevabını ararlar. Peki, 28 Eylül 2023 günü hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgiler her gün hava durumuna dair bir fikir edinmemizi sağlar. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum ve Ardahan çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri ile İstanbul'un batısı, Manisa'nın kuzeydoğusu, Edirne ve Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

28 EYLÜL 2023 GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir çevreleri ile İstanbul'un batı, Bursa ve Edirne'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla batı çevreleri ile gece boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla batı çevreleri ile gece boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAKARYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu TOKAT °C, 32°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.