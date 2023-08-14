Mersin'de saman dolu kamyon alev aldı! 1 kişi hayatını kaybetti

Olay Mersin'in Mut ilçesinde meydana geldi. Elektrik kablolarına takılan 07 AJE 870 plakalı saman balyası yüklü kamyon alev aldı. Kamyon saman yüklü olması dolayısıyla kısa sürede alev topuna döndü.

ARAÇTAN İNMEYİ BAŞARDI FAKAT YANAN SAMAN BALYASI ÜZERİNE DÜŞTÜ!

Kamyon şoförü Abdullah Kızıl (58) son anda araçtan kendini dışarı atarken, yanan saman balyasının üzerine düşmesi sonucu yanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile çevredeki ev ve tarlalara sıçramadan söndürüldü.



Vücudunda yanıklar oluşan kamyon şoförü ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Adana’ya sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen araç sürücüsü Abdullah Kızıl hayatını kaybetti. Ekipler konuyla ilgili soruşturma sürüyor.