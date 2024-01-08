Mersin'de Yangın Can Aldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, müstakil evde yangın çıktı. Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'de Yangın Can Aldı

Mersin'in Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'ndeki müstakil evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangını söndüren ekipler, dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Yusuf Öz'ün cansız bedenine ulaştı.

Yusuf Öz'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yangının, elektrik sobasından çıktığı değerlendiriliyor.

Konya'da Şiddetli Fırtına! Bir Kişi YaralandıKonya'da Şiddetli Fırtına! Bir Kişi YaralandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mersin # yangın
Çok Okunanlar
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Zam Geldi...
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Zam Geldi...
İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Açıklandı!
İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Açıklandı!
Bugün Deprem Mi Oldu? Hangi İller Etkilendi?
Bugün Deprem Mi Oldu? Hangi İller Etkilendi?
Atatürk'ün Tavsiye Ettiği 5 Kitap!
Atatürk'ün Tavsiye Ettiği 5 Kitap!
Öne Çıkanlar Yerel seçimlere doğru Türkiye!│Televizyon Gazetesi - Oğuz Polatbilek, Halil Nebiler #canlı Yerel seçimlere doğru Türkiye!│Televizyon Gazetesi - Oğuz Polatbilek, Halil Nebiler #canlı Elimizin Altında Yetişiyor, Pazarda İse Fiyatı 300 TL'den Başlıyor! Elimizin Altında Yetişiyor, Pazarda İse Fiyatı 300 TL'den Başlıyor!