Konya'da Şiddetli Fırtına! Bir Kişi Yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Bir fabrikaya ait kırmızı çamur barajında oluşan toz bulutu 2 mahalleyi kırmızıya boyarken, bir fabrikadan uçan sac levhanın uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ilçenin birçok yerinde zarara neden oldu. Etkili fırtına nedeni ile polis ve itfaiye ekipleri sürekli teyakkuz halinde bulunurken, belediye ekipleri ise kaldırım üzerinde bulunan ve devrilmek üzere olan ağaçları keserek vatandaşların zarar görmesini engellemeye çalıştı. Alaylar 1 Mahallesinde bulunan Kapalı Pazar yerinin demir direkleri yerinden sökülerek devrildi. Şiddetli fırtına nedeniyle ilçedeki bazı işyerlerinin kepenk ve kaplamaları yerinden fırlarken, bir işyerinin çalışanları kaplamaların uçmaması için kepenkleri tutmaya çalıştı. Ağaçların devrildiği fırtınada, bir fabrikada uçan sac levhanın çarpması sonucu Mehmet Ali K. yaralandı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine yaralı ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, fabrikaya ait kırmızı çamur barajında kalkan kırmızı toz bulutu Bahçelievler ve Saadetler mahallesini kırmızıya boyadı.