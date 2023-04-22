Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yurdun batı bölgelerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, Eskişehir, Konya ve Ankara'da sağanak yağışın öğle saatlerinde şiddetli olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

- Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı bölgelerinde yarın (Pazar) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle ve akşam ilk saatlerde İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur) ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.