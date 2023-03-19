Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'in doğusunda yarından itibaren fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın Doğu Karadeniz'de fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam ve salı gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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