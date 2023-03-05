Meteoroloji'den Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'den Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın (50-75 kilometre/saat), akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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