Meteoroloji'den Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın (50-75 kilometre/saat), akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kaynak: Anadolu AjansıDepremzede öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran mesaj TEM'de zincirleme kaza Doğanşehir'de ilk kazma vuruldu "10 bin kilometre yol trafiğe açık"