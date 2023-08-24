MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, PKK terör örgütünün taciz ateşi sonucunda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Güncelleme:

MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 24 Ağustos 2023 tarihinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

''ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM''

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şehit Ali Demir için yayınladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:
“Kahraman silah arkadaşımız 24 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

Yağcılar köyü artık yeşil değil siyah! Yangının ardından acı tablo ortaya çıktıYağcılar köyü artık yeşil değil siyah! Yangının ardından acı tablo ortaya çıktıGündem

 

 

# şehit # pençe harekatı # msb # Uzman # uzman çavuş
Çok Okunanlar
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Wagner lideri Prigojin öldü mü?
Wagner lideri Prigojin öldü mü?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre son dakika depremleri...
Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre son dakika depremleri...
Güncel altın fiyatları... 24 Ağustos günü altın fiyatlarında kura göre yaşanan değişimler nelerdir?
Güncel altın fiyatları... 24 Ağustos günü altın fiyatlarında kura göre yaşanan değişimler nelerdir?
Öne Çıkanlar "Dünyanın Başkaldırı Örgütü: BRICS!" | Dr. Doğu Perinçek'ten BRICS Vurgusu! "Dünyanın Başkaldırı Örgütü: BRICS!" | Dr. Doğu Perinçek'ten BRICS Vurgusu! Yangına havadan güçlü müdahale devam ediyor! Yangına havadan güçlü müdahale devam ediyor!