MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 24 Ağustos 2023 tarihinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

''ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM''

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şehit Ali Demir için yayınladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

“Kahraman silah arkadaşımız 24 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”