Muğla'da Feci Trafik Kazası! 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Miles ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi, Milas-Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, kavşakta, İbrahim A'nın kullandığı 31 HM 081 plakalı Hatay Nur Seyahat'e ait otobüs ile aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 48 DC 747 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti!

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere ihbar etti. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sırasında devrilerek karşı şeride geçen otomobildeki Hüseyin Dursun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ünal T., Tuncay T. ve Ahmet Z.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın, otomobil sürücüsünün kavşağı dönmeye çalıştığı sırada yaşandığı iddia edildi. Jandarma ekipleri, otobüs sürücüsünü ifade işlemleri için karakola götürdü.