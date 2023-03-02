Müteahhit Yunus Kaplan Muğla'da yakalandı

Deprem soruşturmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Yunus Kaplan, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalandı.

Müteahhit Yunus Kaplan Muğla'da yakalandı
Yunus Kaplan Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalandı / 3 Mart 2023 / DHA
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Kahramanmaraş'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Yunus Kaplan (69), Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalanarak, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Yunus Kaplan'ın Menteşe'ye geldiği bilgisine ulaşıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

# Kahramanmaraş # deprem
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