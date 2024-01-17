O vapur hatları iptal edildi! Yarın planlanan o seferler yapılmayacak

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiliyor. Bu sebepten iptal edilen bazı seferler de oldu. O vapur hatları iptal edildi! Yarın planlanan bazı seferler yapılmayacak...

O vapur hatları iptal edildi! Yarın planlanan o seferler yapılmayacak
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Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, beklenen fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 06.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 08.00'da sefer yapılacağı, gün içindeki diğer feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

O VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ!

Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin aynı nedenle iptal edildiği bilgisine yer verildi.

Diğer hatlardaki seferlerin tarifede planlandığı şekilde yapılacağı öğrenildi.

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# vapur seferleri
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