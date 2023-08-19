Odasında ölü bulunan ünlü doktor son yolculuğuna uğurlandı

Üsküdar’da görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan Ataşehir’de Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Odasında ölü bulunan ünlü doktor son yolculuğuna uğurlandı
Odasında ölü bulunan ünlü doktor son yolculuğuna uğurlandı
Editör: Süleyman Daban
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Üsküdar’da Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah hastalarını muayene ettikten sonra Prof. Dr. Gökçen Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı. Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu. Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.

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Üsküdar’da Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah hastalarını muayene ettikten sonra Prof. Dr. Gökçen Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı. Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu. Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü. “Alkışlarla uğurladılar” Ünlü Kalp Cerrahı Doktor Orhan'ın Ataşehir, Mimar Sinan camiinde kılınan cenaze namazına ailesi, aile yakınları, meslektaşları, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Orhan’ın ailesi cenaze namazında göz yaşlarına hakim olamadı. Orhan’ı taşıyan cenaze arabası ilerlerken meslektaşları akışlarla uğurladı. Omuzlarda taşınan Orhan, Ihlamurkuyu Mezarlığına defnedildi.

"ALKIŞLARLA UĞURLADILAR"

Ünlü Kalp Cerrahı Doktor Orhan'ın Ataşehir, Mimar Sinan camiinde kılınan cenaze namazına ailesi, aile yakınları, meslektaşları, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Orhan’ın ailesi cenaze namazında göz yaşlarına hakim olamadı. Orhan’ı taşıyan cenaze arabası ilerlerken meslektaşları akışlarla uğurladı. Omuzlarda taşınan Orhan, Ihlamurkuyu Mezarlığına defnedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # şüpheli ölüm
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