OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ? Hangi Şehirlerde Lapa Lapa Kar Yağdı? 26 Aralık Okullar Açık Mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının haftanın başlangıcından itibaren yaygın olarak artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği söylendi. Ancak Meteoroloji bazı iller için lapa lapa kar yağışı uyarısında bulundu. Bunun üzerine ise Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi. O şehirlerde okullar tatil edildi.

Hangi Şehirlerde Lapa Lapa Kar Yağdı? 26 Aralık Okullar Açık Mı?

25 Aralık pazartesi günü Ağrı, Ardahan, Artvin, Bingöl, Kastamonu, Bayburt, Erzurum, Karabük, Giresun, Erzincan, Van, Bitlis, Kars ve Tunceli'de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda çocukların mağdur olmaması için alınan karar üzerine diğer şehirler merak konusu oldu. Ancak diğer şehirlerde 25 Aralık dahil herhangi bir tatil söz konusu değil. Bunun üzerine Kar yağışının devam edeceği Ağrı, Ardahan, Artvin, Bingöl, Kastamonu, Bayburt, Erzurum, Karabük, Giresun, Erzincan, Van, Bitlis, Kars ve Tunceli'de 26 Aralık tatil olup olmayacağı araştırıldı. Bunun için de henüz MEB'ten bir açıklama gelmedi.

Meteoroloji özellikle; Pazartesi günü ve Salı günü sabah saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (20-30 cm. kar yüksekliği) şeklinde kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.