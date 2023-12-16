Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı Üreten Kadınlarla Bir Araya Geldi

Bursa’ya giden Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, üreten kadınlarla bir araya geldi. Üreten kadınları desteklediklerini söyleyen Ayvalı, "Cumhuriyet Devriminin Aile Kadın Çocuk Politikaları ve İkinci Yüzyıla Bakış" adlı konferansa katıldı.

Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı Üreten Kadınlarla Bir Araya Geldi

Üreten kadınlar bir araya geldi, emeğin alın terinin gücünü gösterdi.

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, “2. Bursa Üreten Kadınlar Buluşması” fuarına katıldı.

Ayvalı ’ya ziyaretinde Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar da eşlik etti. Bursa kadın kooperatifleri ve dernekleri üyeleri tarafından hazırlanan ürünler sergilendi.

Ayvalı daha sonra Cumhuriyet Devriminin Aile Kadın Çocuk Politikaları ve İkinci Yüzyıla Bakış adlı konferansa katıldı.

Kadın derneklerinde neden örgütlendiklerini anlattı.

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, tarihten örnekler verdi, kadınlara öncü rolün yakıştığını belirtti.

Batının etkisinde olan derneklerin kadınların sorunlarını kullandığının altını çizen Ayvalı uyarılar yaptı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Bursa
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