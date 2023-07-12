Osmaniye'de orman yangını! Ekipler yangına müdahale ediyor
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde orman yangını çıktı. Sumbas'a bağlı Gafarlı köyündeki Dinikar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğünün çok sayıda arazözü sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı