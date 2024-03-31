Oy kullanırken kalp krizi geçiren vatandaş öldü

Yurt genelinde yerel seçimler için oy verme işlemi sürerken Yozgat'tan acı bir haber geldi. Yozgat'ın Lök köyünde oy vermeye giden 76 yaşındaki Mustafa İldiş oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Oy kullanırken kalp krizi geçiren vatandaş öldü
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türkiye'de milyonlarca seçmen yerel seçimler için oy kullanma işlemini sürdürüyor. Yurt genelinde vatandaşlar oylarını kullanırken Yozgat'tan acı bir haber geldi.

Yozgat'ın merkeze bağlı Lök köyünde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için eski sağlık ocağı binasına giden 76 yaşındaki Mustafa İldiş, oy pusulalarıyla kabine giderken fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yozgat # oy kullanma # yerel seçimler # kalp krizi
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